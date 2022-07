O Jogo ao Vivo

Os 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram, esta terça-feira, a redução do consumo de gás natural em 15%, de modo a fazer face à redução das importações da Rússia. O JN resume o que está em causa e diz-lhe quais foram as condições que fizeram com que, ao que tudo indica, Portugal venha a ter um corte menos duro do que a maioria dos países.