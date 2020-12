O que precisa de saber para mais um fim de semana de restrições

Ana Gaspar Hoje às 09:53 Facebook

Este é mais um fim de semana com restrições. Saiba o que pode fazer, tendo em conta onde vive.

Medidas para todo o país

Volta a haver restrições à circulação entre concelhos entre as 23 horas de sexta-feira, 4 de dezembro, e as 5 horas de 9 de dezembro. As exceções são as mesmas que anteriormente (quem vai trabalhar ou tratar de idosos e de problemas de saúde, por exemplo).



Aulas suspensas e tolerância de ponto. Na segunda-feira, 7 de dezembro, a atividade letiva volta a parar. O Governo dá tolerância de ponto à Administração Pública e apela às entidades privadas para também dispensarem os trabalhadores.

Medidas por taxa de incidência



1. ATÉ 240 CASOS Municípios com risco moderado. Até 240 novos casos por cem mil habitantes, as regras aplicadas nestes 65 concelhos são as de âmbito nacional.



2. DE 240 A 480 CASOS Recolhimento das 23 até às cinco da manhã. Mantém-se a proibição de circulação na via pública das 23 horas até às cinco da manhã para os 86 concelhos que têm entre 240 e 480 novos casos de infeção. O comércio fecha às 22 horas. E restaurantes e equipamentos culturais às 22.30 horas.



3. A PARTIR DOS 480 CASOS Regras mais apertadas em 127 concelhos. As regras para os municípios nos dois últimos patamares (dos 480 aos 960 novos casos e com mais de 960 novos casos) são, para já, as mesmas e abrangem 127 concelhos. Confinamento começa às 13 horas Nestes municípios, além de não poder circular entre concelhos, continua a ser proibido andar na via pública a partir das 13 horas (até às cinco da manhã) no fim de semana e feriado de 8 de dezembro. Os estabelecimentos têm de fechar às 13 horas, à exceção das lojas de produtos alimentares, de produtos naturais ou dietéticos de saúde e higiene, de área igual ou inferior a 200 metros e com porta para a rua. Os restaurantes e similares encerram a essa hora, mas podem funcionar para efeitos de entregas ao domicílio e agora também com disponibilização das refeições à porta (takeaway). Na véspera do feriado, o comércio e a restauração também fecham às 15 horas, com as exceções dos fins de semana e feriados. Ana Gaspar