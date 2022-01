O que precisa de saber sobre as regras em vigor sobre isolamento

E. N. Hoje às 07:01 Facebook

A atualização da Norma n.º 004/2020 da DGS deixou de distinguir entre vacinados e não vacinados na classificação de alto risco e diminuiu, de dez para sete dias, o período de isolamento para assintomáticos ou doentes ligeiros.

Estive em contacto com um infetado mas não tenho sintomas. Fico em isolamento?

Só fica se for um contacto de alto risco. Nesse caso, tem de fazer teste ao 3.º e ao 7.º dia e cumprir os sete dias de isolamento, mesmo com teste negativo. De alto risco são os que coabitam com um caso positivo ou que tenham tido contacto com infetados em contexto de lar e outras estruturas para idosos, crianças, prisões ou centros de acolhimento, por exemplo. Os não vacinados ou com esquema incompleto deixam de ser sempre alto risco.