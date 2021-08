Os alimentos que se podem e não se podem vender nas escolas

JN Hoje às 15:33 Facebook

Um despacho, publicado esta terça-feira em Diário da República, limita a "venda de produtos prejudiciais à saúde" nos bufetes escolares e nas máquinas automáticas. Regras entram em vigor dentro de um mês.

O que se pode vender:

- Garrafas de água mineral natural e água de nascente;

- Leite simples meio-gordo e magro;

- Iogurtes meio-gordo e magro, preferencialmente sem adição de açúcar;

- Pão, preferencialmente de mistura com farinha integral e com menos de 1 g de sal, por 100 g de pão;

- Fruta fresca, preferencialmente da época, podendo ser apresentada como salada de fruta fresca sem adição de açúcar;

- Saladas;

- Sopa de hortícolas e leguminosas, no caso dos estabelecimentos com ensino noturno;

- Queijos curados com teor de gordura não superior a 45 %, queijos frescos e requeijão;

- Frutos oleaginosos ao natural, sem adição de sal ou açúcar;

- Tisanas e infusões de ervas sem adição de açúcar;

- Bebidas vegetais, em doses individuais, sem adição de açúcar;

- Snacks à base de leguminosas que contenham: pelo menos 50 % de leguminosas e um teor de lípidos por 100 g inferior a 12 g e um teor de sal inferior a 1 g;

- Snacks de fruta desidratada sem adição de açúcares;

- Sumos de fruta e ou vegetais naturais, bebidas que contenham pelo menos 50 % de fruta e ou hortícolas e monodoses de fruta.

O que não se pode vender:

- Pastelaria, designadamente bolos ou pastéis com massa folhada e/ou com creme e/ou cobertura, como palmiers, jesuítas, mil-folhas, bola de Berlim, donuts, folhados doces, croissants ou bolos tipo queque;

- Salgados, designadamente rissóis, croquetes, empadas, chamuças, pastéis de massa tenra, pastéis de bacalhau ou folhados salgados;

- Pão com recheio doce, pão-de-leite com recheio doce e croissant com recheio doce;

- Charcutaria, designadamente sanduíches ou outros produtos que contenham chouriço, salsicha, chourição, mortadela, presunto ou bacon;

- Sandes ou outros produtos que contenham ketchup, maionese ou mostarda;

- Bolachas e biscoitos, designadamente bolachas tipo belgas, biscoitos de manteiga, bolachas com pepitas de chocolate, bolachas de chocolate, bolachas recheadas com creme e bolachas com cobertura;

- Refrigerantes, designadamente de fruta com gás e sem gás e aqueles cuja composição contenha cola e/ou extrato de chá, águas aromatizadas, refrescos em pó, bebidas energéticas, bem como os preparados de refrigerantes;

- Guloseimas, designadamente rebuçados, caramelos, pastilhas elásticas com açúcar, chupas ou gomas;

- Snacks doces ou salgados, designadamente tiras de milho, batatas fritas, aperitivos, pipocas doces ou salgadas;

- Sobremesas doces, designadamente mousse de chocolate, leite-creme ou arroz-doce;

- Barritas de cereais e monodoses de cereais de pequeno-almoço;

- Refeições rápidas, designadamente hambúrgueres, cachorros-quentes, pizas ou lasanhas;

- Chocolates;

- Bebidas com álcool;

- Molhos, designadamente ketchup, maionese ou mostarda;

- Cremes de barrar, à base de chocolate ou cacau e outros com adições de açúcares;

- Gelados.