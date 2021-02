JN/Agências Hoje às 10:06 Facebook

Depois das primeiras vagas da covid-19, autoridades de saúde, governos e cientistas viram agora as suas atenções para as variantes do SARS-CoV-2, consideradas uma nova "ameaça" ao ambicionado regresso à normalidade. A Comissão Europeia já propôs um novo plano de preparação de biodefesa contra a covid-19 destinado a "preparar a Europa para a crescente ameaça das variantes" do coronavírus, duas das quais já detetadas em Portugal.