O risco mantém-se à espreita. Precisamos de cautela redobrada

Raquel Duarte, pneumologista Hoje às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Discute-se a estratégia de suspensão das restrições sociais, que terá de ser controlada, havendo assumidamente a possibilidade de avanço e recuo. Para que se possa ponderar essa estratégia, há uma série de requisitos a ter em conta.

Transmissão controlada

A transmissão tem de estar controlada, ou seja, o número de infetados por cada caso de doença é progressivamente menor (número reprodutivo efetivo ou R). Os matemáticos discutem atualmente qual o valor de R abaixo do qual se pode considerar a transmissão controlada (por definição terá de ser inferior a 1).

Sistema de vigilância

É necessário manter um sistema de vigilância que permita identificar rapidamente casos suspeitos, testar e implementar as medidas de saúde pública no terreno - isolar, identificar contactos e colocá-los em isolamento profilático.

Risco de surtos reduzido

Garantia de que nos locais onde é mais fácil a existência de surtos - serviços de saúde, locais com elevada densidade populacional ou com concentração de populações mais vulneráveis - o risco de transmissão é reduzido: são utilizados equipamentos de proteção individual, são mantidas as regras de distanciamento social, etiqueta respiratória e lavagem de mãos.

Os trabalhadores estão protegidos

Estão implementadas de forma rotineira as medidas que previnem a transmissão nos locais de trabalho - valorização do trabalho à distância sempre que possível, higienização frequente dos locais de trabalho, disponibilização de equipamentos e produtos para higienização adequada das mãos, disponibilização de equipamentos de proteção individual e de treino para os utilizar de forma correta.

Reduzir o risco de casos importados

Enquanto não houver uma vacina nem imunidade de grupo, qualquer pessoa pode chegar vinda de um outro país e originar novos casos. É necessário continuar a controlar as chegadas ao país e ponderar isolamento profilático das pessoas recém-chegadas antes de lhes ser permitida livre circulação.

Educação e motivação de todos

Toda a população tem de estar absolutamente educada, motivada e capacitada para se adaptar a uma nova forma de viver - distanciamento físico, lavagem de mãos, etiqueta respiratória e uso de máscara são medidas que se vão manter.

Apesar de termos necessidade de responder aos outros problemas de saúde não Covid-19, vamos precisar de garantir que os serviços de saúde têm o equipamento de proteção necessário e que conseguem rapidamente alargar a capacidade de resposta (recursos humanos e técnicos) perante um novo aumento de casos de Covid-19.

O risco mantém-se à espreita - precisamos de cautela redobrada.