"O SNS não está em risco, está podre". Médicos em luta junto ao ministério

Várias centenas de médicos - muitos deles abaixo dos 30 anos - manifestaram-se, esta quarta-feira, à porta do ministério da Saúde. Reivindicam aumentos salariais, horários-base de 35 horas e melhores condições de trabalho, denunciando a degradação do SNS, a fuga de profissionais para o privado e a crescente burocracia. Descrevem a situação nas urgências como "uma selva" e dizem que, em muitos casos, são os médicos ainda em formação que asseguram os serviços. Entre os mais jovens há quem, devido ao preço da habitação, ainda viva em casa dos pais.

"O povo merece o SNS", gritaram repetidamente os médicos, em frente ao ministério da Saúde, em Lisboa. Também pediram "respeito" - uma reivindicação igualmente muito ouvida nos protestos dos professores - e, com um toque de ironia, dirigiram-se ao ministro, Manuel Pizarro, ao ritmo do "Malhão": "Ó Manel, Manel/Que ideia a tua/Fechar o serviço, fechar o serviço/Pôr todos na rua".

Entre os manifestantes, havia quem empunhasse cartazes a lembrar que o país tem hoje 1,5 milhões de utentes sem médico de família e quem mostrasse mensagens a dizer ser "chefe na responsabilidade mas não no salário". Outro cartaz pedia a fixação de médicos com salários dignos e, num outro, lia-se "Não faço omeletes sem ovos". A meio do protesto chegou um caixote, a simular um caixão, onde se lia "RIP, SNS".

PUB

Na concentração estiveram o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e Mariana Mortágua, deputada do BE. Raimundo denunciou a "opção de se transferir dinheiro público para o setor privado da saúde", criticando também o "caminho de desinvestimentos e de encerramentos" levado a cabo pelo Governo.

Já Mariana Mortágua frisou que os manifestantes se batem por um "serviço de excelência" para os utentes. "Estes médicos sabem do que o SNS precisa, sabem como se pode salvar o SNS e o Governo devia ouvi-los", referiu a bloquista. O protesto contou ainda com a presença de Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, e Dina Carvalho, da UGT.

Terminar uma noite nas urgências "é como ficar de ressaca"

Maria Manuel Saraiva, estudante do 6.º ano de Medicina, em Lisboa, empunha um cartaz onde se lê "Futura Médica", mas com a palavra "médica" riscada e substituída por "emigrante". Ainda não acabou o curso e, embora a contragosto, já decidiu que vai trabalhar para o estrangeiro, conforme revelou ao JN.

Tomou a decisão ao dar-se conta da "revolta e cansaço extremo" que sentem os médicos do SNS: "A palavra "resiliência", que foi muito dita na pandemia, está esgotada. A nossa classe deu o litro nessa altura e, agora, nada muda", lamenta.

Maria Saraiva descreve os serviços de urgências noturnos como uma experiência "horrível. "Ainda no outro dia estava a comentar com colegas: É como se ficássemos de ressaca no dia seguinte", explica. E não antevê melhorias, bem pelo contrário: com o agravamento da situação nas urgências, prevê que os corredores dos hospitais voltem a encher-se de camas.

"Acho que não há noção da quantidade de doentes, neste momento, para cada médico", testemunha a estudante. "Na verdade, os nossos serviços, neste momento estão a ser aguentados por médicos internos e, também, por alunos de 6.º ano como eu", refere.

"Faltam especialistas. Não consigo fazer nada com certeza sem um ao lado"

No grupo de Maria Saraiva está Francisca Trigo, de 25 anos, médica interna de Formação Geral em Setúbal. Questionada sobre se o SNS está em risco de rutura, atira: "Não está em risco, está podre. Só quem está lá dentro consegue perceber o quão desfeito aquilo está".

Assim sendo, que medidas deveriam, no seu entender, ser tomadas de forma mais urgente para reverter essa situação? "Para começar, tentar fixar os especialistas no SNS. Eu, enquanto interna, não consigo fazer nada com certeza sem ter um especialista ao meu lado. E já quase não existem especialistas no SNS", refere.

Francisca faz um retrato negro das urgências, que descreve como "uma selva". "Uma pessoa leva, no mínimo, seis horas a ser atendida", relata. "Eu faço banco todas as quintas-feiras e, nas últimas duas semanas, vi a mesma mulher à frente da porta da minha sala. Há duas semanas que ela está internada nas urgências porque não tem vaga nos serviços e não tem para onde ir. As pessoas ficam ali dias, dias e dias", completa.