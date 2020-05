O sol também desconfinou. Termómetros vão subir até aos 35ºC

JN Hoje às 11:17 Facebook

Com a segunda fase do desconfinamento, vieram também as temperaturas mais altas. A tendência será os termómetros continuarem a subir, com o calor a manter-se até ao final do mês.

De acordo com a informação disponível na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o atual estado de tempo deve continuar até sábado (23 de maio), com ligeiras subidas nas temperaturas máximas, com exceção do litoral Oeste, tanto a Norte como a Sul do país, onde, a partir desta quarta-feira, se verificará uma "pequena descida".

A partir de domingo, a temperatura vai aumentar na generalidade do país, estando previsto que os termómetros subam até à casa dos 30 graus (chegando aos 35 em alguns locais, sobretudo do interior), prevendo-se que as temperaturas continuem altas durante os dias seguintes.

Segundo o boletim da previsão mensal no continente, prevêem-se valores de temperatura "acima do normal, para todo o território" até dia 31 de maio e para alguns locais da região Sul na primeira semana de junho. Quanto aos valores da precipitação, estarão "abaixo do normal" para todo o território continental até ao fim do mês, prevendo-se, com maiores reservas, valores "acima do normal" na primeira quinzena de junho.