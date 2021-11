O único receio dos restaurantes da Ribeira é que faltem os turistas

Rita Neves Costa Hoje às 18:20 Facebook

A principal preocupação dos proprietários e funcionários dos restaurantes na zona da Ribeira, no Porto, é que as novas exigências de teste negativo à chegada ao país travem a vinda de estrangeiros, que são os seus principais clientes. De resto, até admitem que algumas das medidas - como a apresentação do certificado de vacinação e o uso de máscara no interior - deviam ter sido antecipadas. Temem que o país e o resto do mundo voltem a ter de fechar.

É difícil percorrer a zona ribeirinha da cidade portuense e ouvir falar português. Ainda não são 13 horas e os turistas já enchem as esplanadas, com copos de bebida e refeições ligeiras. A música dos artistas de rua junta vários forasteiros em grupo, a maioria sem máscara ou distanciamento físico. O anúncio, feito esta quinta-feira por António Costa, sobre o regresso da apresentação do certificado digital e do uso de máscara nos restaurantes não surpreendeu os responsáveis dos espaços ouvidos pelo JN. "Eu acho muito bem mediante a evolução da pandemia", atira Vânia Lopes, sub-chefe de sala do Café do Cais.