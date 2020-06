O verão vai desconfinar com temperaturas a passar os 30 graus no fim de semana

R. S. Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira semana de verão, que começa no sábado, vai ficar marcada por uma subida das temperaturas máximas em território continental. No início da próxima semana, a tendência mantém-se.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas começam a subir gradualmente esta quinta-feira, continuando a aumentar no fim de semana.

Para hoje, o IPMA prevê, no continente, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e pequena subida da temperatura máxima no interior. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 16 (em Faro) e as máximas entre os 20 (no Porto, Guarda, e Viana do Castelo) e os 30 (em Faro).

Na sexta-feira, os termómetros começam a registar temperaturas máximas mais elevadas, sobretudo no interior do país e no Algarve: 26 graus nos distritos de Bragança e Portalegre, 28 em Castelo Branco e Beja, 29 em Évora e 30 em Faro.

No sábado, as máximas vão atingir os 29 graus nos distritos de Setúbal, Santarém e Portalegre, os 31 graus em Castelo Branco, Évora e Beja, e os 32 em Faro. Nos distritos de Coimbra e Lisboa, as máximas serão de 26 e 27 graus, respetivamente. A Norte, as notícias também são boas para quem gosta de calor: 25 graus em Braga e Vila Real, e 28 graus em Bragança. Em Viana do Castelo, Porto e Aveiro, as máximas vão variar entre os 22 e 23 graus.

No domingo e na segunda-feira, haverá regiões em que as temperaturas vão ultrapassar os 35 graus.

Agravamento do risco de incêndio

São Brás de Alportel, em Faro, apresenta esta quinta-feira um risco máximo de incêndio e outros 15 concelhos de cinco distritos estão em risco muito elevado: Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta (Bragança), Abrantes, Sardoal, Mação (Santarém), Vila de Rei (Castelo Branco), Gavião (Portalegre) Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Loulé, Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro).



O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Santarém, Castelo, Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança em risco elevado de incêndio.