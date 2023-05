Obesos têm o dobro das consultas e exames face a outros doentes do SNS

Os doentes obesos recorrem a mais consultas, medicamentos, exames e baixas médicas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) do que as pessoas sem excesso de peso. Chega a ser o dobro face à população ativa não obesa.

Hoje, assinala-se o Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade e uma projeção da Federação Mundial da Obesidade indica que em 2035, quase 40% dos adultos em Portugal serão obesos. Várias entidades insistem na necessidade de tratar a doença com fármacos, que ainda não são comparticipados no SNS.

Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - que analisou dados de 266 mil doentes da Administração Regional de Saúde do Norte - revela o impacto que a obesidade tem nos gastos do SNS. Segundo Rosália Páscoa, que liderou o trabalho, "para todas as faixas etárias, as pessoas com obesidade tiveram sempre uma taxa de utilização de consultas, exames, medicação e baixas com justificação médica superior aos indivíduos que não apresentavam obesidade. Em algumas faixas etárias, esses recursos foram consumidos em dobro".