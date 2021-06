Objetivo de ter 70% da população vacinada até 8 de agosto pode derrapar

JN Hoje às 10:43 Facebook

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo admitiu, esta segunda-feira, no Parlamento, que o objetivo de ter 70% da população inoculada com uma dose da vacina até ao dia 8 de agosto poderá estar "comprometido" devido ao "adiamento de entrega de vacinas em algumas marcas". O coordenador do grupo de trabalho para a vacinação garantiu que o país está a "vacinar o mais que pode". "Temos stocks limitados", alertou.

"Quando é que chegamos aos 70%? A estimativa que eu tinha era de 8 agosto, mas entretanto houve uma redução de vacinas. Direi que será nas primeiras três semanas de agosto. Usaremos todas as capacidades que temos e temos os stocks que temos para atingir esse objetivo na primeira semana de agosto. Não consigo dizer exatamente quando porque não sei que vacinas vão chegar. Mês a mês, [a chegada das vacinas] vão variando e as vacinas que eram para chegar num determinado dia chegam 15 dias depois ou são acumuladas no último dia do trimestre. Isto afeta o ritmo de vacinação", disse Gouveia e Melo, admitindo que as suas "principais preocupações são a indisponibilidade de vacinas e a disponibilidade irregular de vacinas".

De acordo com o vice-almirante, 47% da população portuguesa já foi inoculada com a primeira dose da vacina e 30% já concluiu o esquema vacinal. Também 82% dos reclusos já foram vacinados.

"Nesta última semana, pela primeira vez, conseguimos fazer de forma sistemática mais de 100 mil inoculações por dia. Não é por falta de capacidade nacional, ou seja, não é por falta de capacidade dos nossos sistemas nem das nossas capacidades para vacinar, tem sido porque não temos vacinas suficientes. Os planos têm sido sempre revistos em baixa e as vacinas têm sempre chegado em menor quantidade, adiando sempre os prazos de entrega", destacou.