Obra de João Cutileiro com forma fálica será tapada durante a Jornada da Juventude

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, admitiu, este sábado, que a obra com uma forma fálica do escultor João Cutileiro, no topo do Parque Eduardo VII, poderá vir a ser tapada durante a Jornada Mundial da Juventude. O autarca recusa, contudo, que o objetivo seja escondê-la do Papa Francisco.

Numa visita ao Parque Tejo onde se vão realizar os principais eventos da Jornada da Juventude, (JMJ) Moedas disse que a recuperação do monumento em homenagem ao 25 de Abril - uma obra que custará 98 mil euros - será feita "nos próximos meses" e, até lá, "é importante sobretudo resguardá-la para protegê-la porque é uma obra muito importante". O autarca garantiu que a escultura precisa de "obras urgentes".

"É algo que temos falado com a família do escultor. Já há muito tempo que a obra está em dificuldade e a intervenção já deveria ter sido feita. Tem que ser protegida e, por isso, tudo aquilo que estamos a fazer é proteger a obra, mas não tem nada a ver com estarmos a esconder alguma coisa de sua Santidade, o Papa", assegurou.