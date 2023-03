Obras da JMJ em Loures estão atrasadas mas estarão prontas "a tempo"

As obras de preparação dos terrenos da Bobadela, em Loures, para a Jornada Mundial da Juventude, estão atrasadas mas a Câmara de Loures garantiu, esta terça-feira, que estarão concluídas "a tempo" do evento. Tiago Matias, vereador sem pelouro na Câmara de Loures, disse ao JN que o primeiro concurso foi lançado em fevereiro, mas a empresa não apresentou proposta. "Estiveram este tempo todo à espera para lançar a empreitada".

A Câmara de Loures informou, esta terça-feira, em comunicado, que aprovará amanhã "a adjudicação dos trabalhos de preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela, após o processo de consulta a cinco entidades, do qual resultou a apresentação de quatro propostas". Destas, avançou, "foi selecionada a empresa Alves Ribeiro, pelo montante de 4.285.094,23 euros, com um prazo e execução de 89 dias seguidos, menos de um milhão de euros face ao valor inicial do concurso". A Autarquia assegurou, ainda, que "as obras de preparação dos terrenos da Bobadela arrancam no final de março, início de abril, o que permite a sua conclusão no final de junho, a tempo da Jornada Mundial da Juventude".

A empreitada já tinha sido lançada no início de fevereiro, mas a empresa convidada acabou por não formalizar proposta, atrasando o processo e obrigando ao lançamento de novo concurso, revelou ao JN, Tiago Matias, vereador sem pelouro na Câmara de Loures.