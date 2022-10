Obras na ferrovia atrasam circulação na Linha do Norte

JN Hoje às 20:33 Facebook

Devido a obras na ferrovia, têm-se registado, este sábado, atrasos na circulação dos comboios na Linha do Norte, afetando as ligações entre Lisboa e Porto.

Segundo a empresa Infraestruturas de Portugal, decorrem trabalhos de sinalização entre o apeadeiro de Santana-Cartaxo e a estação de Mato Miranda, na Golegã, o que condiciona a circulação.

Estas obras já deviam ter terminado, mas irão para além do prazo inicialmente previsto.

A título de exemplo, de referir que o Alfa Pendular, com saída prevista da Estação do Oriente, em Lisboa, às 17.09 horas, partiu com meia hora de atraso e teve, pelo menos, uma paragem de mais de 45 minutos durante o percurso.

De acordo com o horário inicial, a não existirem atrasos, a chegada do Alfa Pendular à Estação de Campanhã, no Porto, devia ter acontecido às 19.58 horas.

A CP-Comboios de Portugal faz saber que foram emitidos avisos acerca dos trabalhos e dos possíveis transtornos.