Obrigação de usar máscara nos hospitais divide peritos

Vários países já deixaram cair obrigatoriedade e alguns colocam a decisão nas mãos das unidades de saúde.

Desde o outono que o uso de máscara para proteção da covid-19 é obrigatório apenas nos hospitais, lares, serviços de apoio domiciliário e unidades de cuidados continuados. De lá para cá, vários países deixaram cair a obrigatoriedade, tornando-a uma recomendação. Outros deixam ao critério dos hospitais.

Três anos depois do primeiro caso de covid-19 em Portugal, o JN perguntou a vários médicos que estiveram envolvidos no combate à pandemia se a imposição do uso de máscara nos serviços de saúde ainda faz sentido. E, apesar de já estar tudo cansado de a usar, as opiniões divergem.