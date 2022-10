OCDE insiste que politécnicos possam oferecer doutoramentos

Inês Malhado Hoje às 19:22 Facebook

OCDE volta a recomendar que o sistema de ensino superior português passe a permitir que os institutos politécnicos confiram o grau de doutor, para além dos graus de licenciado e de mestre. Peritos apontam vantagens em termos de acessibilidade para os estudantes, bem como no fomento da investigação regional

"Não recomendamos uma diversificação sem qualquer orientação política, mas sim um sistema coerente de instituições diversificadas, com missões distintas", insistiu o analista da OCDE Simon Roy, esta manhã numa audição parlamentar, referindo-se às recomendações de 2019 da OCDE para Portugal, apontadas no relatório "Policy Option for PhD awarding authority" que nota como devem ser identificadas as instituições de ensino superior que podem vir a conceder doutoramentos.

Apesar de reconhecerem ser um processo demorado e de grande investimento, os peritos sugerem um reenquadramento do sistema de ensino superior português que traga essa novidade aos politécnicos. Mas só aqueles que demonstrem ter as capacidades para o fazer, concretamente em termos de pessoal docente doutorado. "É uma posição difícil para as instituições decidirem se têm ou não condições para oferecer o grau de doutoramento. É preciso uma base normativa muito bem definida e muito clara na qual as várias intuições se podem basear para avaliar as propostas de doutoramento", aconselha Thomas Weko, relembrando a avaliação que já é feita às universidades portuguesas pela Agência De Avaliação e Acreditação Do Ensino Superior (A3ES) e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Atualmente, a oferta de doutoramentos existe apenas nas universidades, sendo que 77% dos doutorados concentram-se em ​cinco instituições, respetivamente a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Évora e a Universidade Aberta, segundo os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

"Há centros de investigação com um nível bom ou superior no Instituto do Porto, Leiria e de Bragança, ainda que de forma relativamente limitada", aponta Simon Roy, defendendo que "os politécnicos têm um papel importante em oferecer uma educação superior a estudantes que têm menos possibilidades de se deslocar". Para além do acesso ao ensino superior, o perito relembra que existem "centros de excelência em alguns politécnicos onde já existe alguma massa crítica ligada à investigação regional".

Sobre a opção dos institutos politécnicos alterarem a sua designação, o analista Thomas Weko defende que "o termo atual não apresenta desvantagens" e alterá-lo "não terá impacto na forma como o público português, concretamente os estudantes portugueses, percecionam estas instituições". Rematando que se existirem apoios públicos e políticos destinados aos politécnicos o Governo pode "gerir a rede dessas instituições e a sua eficácia em termos de produção de conhecimento".

Nestas duas semanas, vários partidos e entidades do ensino superior têm-se debruçado sobre a apreciação dos já aprovados projetos de lei, em junho de 2022, que propõem o fim da limitação legal que impede os institutos politécnicos de conceder o grau de doutor. São estes os projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda e a iniciativa legislativa de cidadãos - que acrescenta a possibilidade do politécnico substituir a designação atual para a de universidade politécnica.

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António de Sousa Pereira, disse, à margem da sua intervenção numa audição parlamentar no passado dia 11 de outubro, que os três projetos em discussão não resolvem nenhum dos problemas do ensino superior, reprovando-as.

Recorde-se que Maria José Fernandes, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), assumiu como principal objetivo para o seu mandato de quatro anos a transformação dos Institutos Politécnicos em universidades politécnicas, como escreveu o JN em abril de 2022.

Os peritos adiantaram que o relatório da OCDE (pedido pelo Governo) sobre o modelo de financiamento das instituições, bem como o sistema de coordenação do ensino superior, está praticamente pronto, podendo vir a ser publicado a meio de dezembro de 2022.