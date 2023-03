Ocupações pelo fim aos combustíveis fósseis saem de Lisboa

Inês Malhado Hoje às 20:59 Facebook

Centenas de ativistas voltaram a marchar esta sexta-feira pelas ruas de Lisboa exigindo o fim do investimento nos combustíveis fósseis até 2030 e a garantia de energia 100% renovável acessível para todas as pessoas até 2025 em Portugal, num protesto organizado pela Greve Climática Estudantil. A partir de 26 de abril, prometem ocupar 20 escolas e universidades, das quais cinco fora da capital, apelando também que os protestos saiam do espaço escolar.

Desde a Alameda até à Escola Secundária Padre António Vieira, em Alvalade, os estudantes marcharam durante cerca de três horas, passando por outras instituições de ensino e pela sede da Redes Energéticas Nacionais (REN), onde pararam apelando à transição energética. "Pelo clima unidos, ocupamos, resistimos" ou "Parar! Parar! Parar o gás!" foram algumas das palavras de ordem que repetiram durante o protesto, convocado pelo movimento internacional "Fridays For Future", iniciado pela jovem sueca Greta Thunberg.

"Durante as últimas ocupações, o Governo mostrou que não queria responder ao nosso apelo e continuou a proteger os interesses privados das empresas à frente das nossas vidas. Embora continuemos a fazer reivindicações ao Governo, sabemos que temos de ser nós a parar estas empresas criminosas", afirmou, ao JN, Ideal Maia, estudante de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e porta-voz da ação. Chegados à secundária, o jovem de 21 anos anuncia ao megafone: "Esta será uma das escolas que iremos ocupar esta primavera".

"É nesta assembleia que nós vamos definir como é que vamos garantir as nossas reivindicações, e como é que vamos ocupar as nossas escolas, mas também como é que a sociedade se pode juntar a nós para garantir toda a sobrevivência e o nosso futuro",

Nova vaga de ocupações

Terminada a marcha, algumas dezenas de manifestantes discutiram a nova vaga de ocupações planeada para o próximo mês. "Queremos ocupar pelo menos 20 escolas, sendo cinco delas fora de Lisboa", anunciou Catarina Bio, estudante na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e membro do coletivo, durante a assembleia de ação que decorreu no parque José Gomes Fernandes.

Ao JN, a jovem avançou que as secundárias Liceu Camões e António Arroio, bem como o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH) - cinco das seis instituições de ensino que se juntaram às ocupações de novembro de 2022 - vão continuar a juntar-se aos protestos. "Na FLUL vão certamente ocupar, não vão deixar que a repressão do diretor os impeça de lutar pelo clima", afirmou a Catarina Bio, referindo-se ao caso dos quatro ativistas que foram detidos depois de o diretor chamar a PSP para os retirar da faculdade.

"Já temos confirmadas escolas em Coimbra e estamos a tentar ter ocupações também no Porto", partilhou a ativista. Em Lisboa, contam que junte ainda a Escola Secundária José Gomes Ferreira. "Ainda não temos um núcleo organizado, mas estamos a tentar criá-los na Rainha D. Leonor e na Rainha D. Amélia. Também estamos a fazer divulgação noutras faculdades, como a de Psicologia e o ISCTE ".

E como não conseguem "chegar à mudança sem o resto da sociedade", estão a apelar à ocupação de locais de trabalho, bancos ou empresas com ligações aos combustíveis fósseis, avançou Catarina Bio. Além disso, estão a pedir que "1500 pessoas assinem um compromisso de como vão participar no bloqueio ao terminal de Gás, em Sines", marcado para 13 de maio.