Odemira e Vila Franca do Campo com maior taxa de incidência

Os concelhos de Odemira e de Vila Franca do Campo têm mais de 960 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Acima dos 480 estão os municípios de Aljezur, Machico, Nordeste e Resende.

No espaço de uma semana manteve-se o número de dois concelhos com uma incidência superior a 960 novos casos de infeção por 100 mil habitantes. Vila Franca do Campo (1357), na Região Autónoma da Madeira, que já nos dados anteriores se encontrava neste patamar, e Odemira (991), no Alentejo.

A avaliação revelada esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, respeitante aos 14 dias entre 7 e 14 de abril, mostra que houve uma troca de posições. O concelho de Odemira, que estava no patamar acima dos 480 casos, passou para o dos 960. O município de Nordeste (576), na Região Autónoma dos Açores, que há sete dias estava com mais de 960 casos, desceu para o grupo dos concelhos com 480 ou mais novos diagnósticos de covid-19.

Neste grupo estão também os concelhos de Aljezur (501), Machico (546) e Resende (572). No total são quatro, mais um do que na semana passada.

Já com mais de 240 novos casos estão sete municípios, Cabeceiras de Basto (326), Cinfães (247), Lagoa, na Região autónoma dos Açores (319), Penela (278) Portimão (306), Porto Moniz (299) e Ribeira Grande (317).

Acima dos 120 casos, a linha vermelha que dita o avanço no desconfinamento, estão 30 municípios.

De destacar que os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior, que recuaram para a primeira fase nas medidas de desconfinamento, a 19 de abril, tiveram uma evolução diferente. Enquanto que no concelho de Odemira as infeções subiram, em Portumão desceram de 381 novos casos para 306, o que não foi suficiente para descer de patamar. Já Rio Maior (137) e Moura (153) baixaram para o nível dos concelhos acima dos 120 casos.