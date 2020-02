OE aprovado. Costa diz que "parceiros" dramatizaram perdas eleitorais

Hoje às 15:41 Facebook

O primeiro-ministro frisou que os "parceiros naturais" do Governo estão à esquerda do PS, mas diz que dramatizaram as perdas eleitorais e erraram na análise sobre a vontade dos portugueses.

António Costa falava na Assembleia da República, depois de a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 ter sido aprovada, tendo ao seu lado o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

O PS (108 deputados) foi o único partido a votar a favor. BE, PCP, PEV, PAN e Joacine Katar Moreira abstiveram-se. PSD, CDS, IL e Chega votaram contra.

Questionado sobre a saúde da relação política entre o PS a as forças à sua esquerda, que desta vez optaram pela abstenção (e não pelo voto favorável) para a viabilização da proposta orçamental, o líder do executivo começou por referir que BE e PCP "fizeram toda a última campanha eleitoral com o objetivo de impedir uma maioria absoluta" dos socialistas.

Depois, reconheceu diferenças na relação atual do PS com o BE e PCP face à anterior legislatura e situou as causas nos resultados das últimas eleições. Para António Costa, face aos resultados verificados nas últimas eleições legislativas, BE e PCP poderão não ter feito a análise política mais correta sobre a vontade manifestada pelos portugueses.

"Desde a noite das eleições não tive dúvidas sobre o que significavam os resultados eleitorais, com os portugueses a dizer que desejavam que a geringonça continuasse agora com um PS mais forte. Mas acho que os nossos parceiros dramatizaram excessivamente algumas perdas conjunturais que terão registado e interpretaram erradamente com uma vontade dos portugueses de não darem continuidade à geringonça, ou de que esta solução política lhes tivesse sido prejudicial. Mas essa não é de todo em todo a nossa análise", contrapôs.

Pelo contrário, segundo António Costa, nas últimas eleições legislativas, "a direita teve a maior derrota eleitoral de sempre, pulverizou-se e está hoje mais fraca - e isso foi fruto do sucesso da governação dos últimos quatro anos".

"Os portugueses desejam continuidade da governação dos últimos quatro anos e que este quinto Orçamento confirma isso", defendeu.

Perante os jornalistas, António Costa também recusou acusações de que o PS e o seu Governo estão agora nesta legislatura menos abertos ao diálogo político.

"Sempre dissemos que, com ou sem maioria absoluta, iríamos negociar - e assim temos feito, já que tanto o programa do Governo, como este Orçamento após a especialidade, apresentam diferenças resultantes das negociações com o Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Livre. Nós não vamos andar aqui nesta legislatura numa lógica de ziguezague à procura de quem quer casar com a carochinha", advertiu.

Os nossos parceiros naturais estão à esquerda

Neste ponto, o primeiro-ministro salientou que "há um programa do Governo que todos conhecem".

"E temos parceiros que são os nossos parceiros naturais. Os nossos parceiros naturais estão à esquerda e não em outro lado", acentuou, antes de voltar a rejeitar uma lógica de "Bloco Central" no país - PS/PSD.

Neste ponto, o primeiro-ministro reafirmou a sua ideia de que a democracia portuguesa "ganha muito em ter soluções políticas devidamente ancoradas à esquerda com um Governo polarizado pelo PS e uma alternativa polarizada à direita pelo PSD".