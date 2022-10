OE deixa bombeiros em situação de "subfinanciamento crónico"

Guilherme Gonçalves Hoje às 20:44 Facebook

O aumento de verbas para os bombeiros portugueses que estão consagradas no Orçamento do Estado 2023 (31,7 milhões de euros" traduzem-se no maior aumento percentual (6,7%) dos últimos cinco anos, mas a Liga dos Bombeiros Portugueses considera que estes números estão "muito aquém daquilo que é justo e necessário". A insuficiência para fazer face à inflação e aos custos suportados pelo setor são as principais razões para a denúncia da situação, que caracterizam de "subfinanciamento crónico". A liga alerta, ainda, que, caso estas verbas não sejam reconsideradas, poderão obrigar mesmo à diminuição de capacidade de resposta dos bombeiros.

"Subfinanciamento crónico" são as palavras usadas pela Liga dos Bombeiros Portugueses para descrever a situação do setor, apesar do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) prever um aumento das verbas de apoio aos bombeiros em 6,7 %, ou seja, cerca de 2 milhões de euros, totalizando 31,7 milhões de euros.

Note-se que este reforço fica abaixo da taxa de inflação de 7,4% anunciada, levando a liga a considerar que está "muito aquém daquilo que é justo e muito abaixo das necessidades financeiras".