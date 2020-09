Oito autocaravanistas multados por dia na Costa Vicentina

Delfim Machado Hoje às 14:25 Facebook

GNR registou 841 autos, a maioria por estacionamento e campismo ilegal no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Associações vão distribuir manifesto com as regras.

São as férias de sonho muitas vezes promovidas por empresas de aluguer e venda de autocaravanas, mas o estacionamento e o campismo são ilegais no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Este verão, com o crescimento exponencial do aluguer e venda de autocaravanas, a GNR esteve atenta às infrações na Costa Vicentina e multou 841 autocaravanistas entre junho e a segunda semana de setembro, o que dá uma média de oito multas por dia.

A maioria das multas foram originadas por caravanismo ilegal e campismo selvagem em concelhos como Vila do Bispo, Aljezur, Sines ou distrito de Setúbal, ao longo dos 110 quilómetros que compõem a Costa Vicentina, revelou o Comando Geral da GNR, ao JN. "É um problema identificado e que constitui um fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação ilegal da qual resulta uma degradação dos locais utilizados por deposição descontrolada de resíduos", referem todas as notas de imprensa das mais de dez ações levadas a cabo por aquela autoridade na Costa Vicentina.