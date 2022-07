Oito distritos sob aviso vermelho devido ao calor. Mar preocupa em Faro

JN/Agências Hoje às 07:20, atualizado às 07:23 Facebook

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, a partir das 9 horas desta terça-feira.

O aviso vermelho, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, vai estar em vigor até às 18 horas de quarta-feira, passando depois a laranja.

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho corresponde a "uma situação meteorológica de risco extremo".

Face às previsões, quase todo o território de Portugal continental apresenta hoje um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural.

O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja por causa do tempo quente a partir das 9 horas até às 18 horas de quarta-feira.

O distrito de Faro está sob aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima (até às 18 horas de quarta-feira) e devido à previsão de agitação marítima, com ondas de sueste com dois metros (até às 15 horas).

Devido às previsões meteorológicas dos próximos dias que apontam para o agravamento do risco de incêndios rurais, Portugal continental entrou hoje à meia-noite em situação de contingência.

A declaração da situação de contingência começou às 00:00 de hoje e deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas, como já indicou o Ministério da Administração Interna (MAI), poderá "ser prolongada caso seja necessário" e "não exclui a adoção de outras medidas que possam resultar da permanente monitorização da situação".

Esta situação de tempo muito quente resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seca, originária no norte de África, que irá persistir até sexta-feira, com valores de temperatura acima ou muito acima da média, com exceção do litoral.