Oito em cada 10 pareceres à CITE são sobre recusa de horário flexível

Dos 765 determinações emitidas até 31 de outubro, 651 foram sobre esta temática. Por norma, empresas acabam por cumprir.

O caso que levou o Supremo Tribunal de Justiça a obrigar as empresas a darem folga aos fins de semana a quem tenha filhos menores de 12 anos data de 2019, mas há muito que a Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego (CITE) lida com pareceres desta natureza, constituindo, já este ano, a maior fatia de decisões. "Até 31 de outubro, dos 765 pareceres emitidos pela CITE, 651 foram relativos a recusa de horário flexível a trabalhadores. Trata-se de uma esmagadora maioria", afirma ao JN a presidente do organismo, Carla Tavares.

Mais de oito em cada dez pareceres (85,1%) com pronúncia da entidade refletiram sobre o incumprimento da lei em matéria de conciliação, "o que é uma realidade que não é de agora", diz a responsável da CITE, explicando que é das mais comuns há anos.