Oito mortes no dia com mais casos desde 18 de setembro

Portugal registou mais oito mortes e 930 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foi o dia com mais infeções no espaço de mais de um mês.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza, esta sexta-feira, mais 930 doentes com covid-19, o que eleva para 1 083 651 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete um aumento do número de casos registados na quinta-feira, quando houve 865 novos contágios, e também face à sexta-feira passada, dia em que houve 766 contágios. Trata-se ainda do valor diário mais alto desde 18 de setembro, quando foram reportados 939 casos positivos (nesse dia, morreram sete pessoas e os internamentos estavam em queda).

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira aponta para mais 678 recuperados, aumentando o número de casos ativos para 30 805 (+ 244).

À semelhança do que se tem verificado nos últimos tempos, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma mais novos casos de infeção (377), seguindo-se o Norte, com 223. No Centro, há mais 186 contágios, no Alentejo 53 e no Algarve 52. Nos Açores, há mais 17 infetados e na Madeira 22.

O número de vítimas mortais associadas à doença face ao balanço anterior subiu para 18 125: há hoje mais oito óbitos por Sars-CoV-2 - número igual ao de ontem e ligeiramente superior ao do mesmo dia da semana passada. As regiões do Norte, Centro e Alentejo contabilizaram, cada uma, duas mortes, enquanto Lisboa e Vale do Tejo e Algarve têm uma a lamentar.

No que diz respeito aos internamentos, as alterações verificadas hoje são ligeiras: há menos quatro doentes internados com covid-19 nos hospitais (total de 284), com as unidades de cuidados intensivos a somarem mais dois (60 ao todo).

A taxa de incidência de infeções nos últimos 14 dias a nível nacional continua a subir situando-se hoje nos 86,1 casos por 100 mil habitantes enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) se manteve em 1,02.