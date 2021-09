Oito mortes por covid-19 em dia com mais internados

Maria Campos Hoje às 14:18 Facebook

O boletim epidemiológico deste domingo, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), revela que há mais 911 casos de covid-19 e mais oito mortes associadas à doença.

A maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais 324 casos. Seguem-se o Norte (mais 295), Centro (118). Algarve (98), Alentejo (42), Madeira (20) e Açores (14).

No sábado, 17 pacientes deixaram o hospital onde estavam internados. Porém, este domingo, as hospitalizações voltaram a subir para 569 (mais 17). Por outro lado, há menos um doente grave, num total de 120 pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI).

O boletim da DGS revela que mais oito pessoas morreram infetadas com covid-19: três no Norte, duas no Alentejo, uma em Lisboa e Vale do Tejo, outra no Centro e mais uma nos Açores. As vítimas mortais são seis mulheres - quatro com mais de 80 anos, uma na faixa etária entre os 70 e 79 anos e uma com entre 60 e 69 anos - e dois homens - um com mais de 80 anos e outro com entre 70 e 79 anos.

Se formos comparar os números divulgados hoje com os números do domingo passado, 5 de setembro, é notória uma diminuição de novos casos: na semana passada, registaram-se mais 279 infeções novas. Há também uma diminuição das mortes, cujo indicador diminuiu de 13 para oito.

Em relação às hospitalizações, esta semana, há um aumento de pacientes internados - no domingo passado, foi registada apenas uma hospitalização, enquanto hoje são 17. Em relação aos doentes graves, na semana passada, havia menos um paciente em unidades de cuidados intensivos, enquanto hoje há mais um.

Há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 82, num total de 37 819 -, a diminuição dos contactos em vigilância - menos 595, num total de 37 243. O boletim indica ainda que há mais 821 recuperados, num total de 999 904.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal registou 1 055 584 casos de infeção por covid-19. Morreram 17 861 pessoas com a doença.