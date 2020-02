Oito novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas

JN Ontem às 23:36 Facebook

A Direção Geral de Saúde (DGS) revelou esta quarta-feira que, nas últimas 24 horas, surgiram oito novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Até ao momento, foram registados, no país, um total de 25 casos suspeitos, 18 dos quais com resultado negativo. "Todos os cidadãos são provenientes do norte de Itália, seis são do sexo feminino e dois do sexo masculino; dois são crianças", detalha a DGS.

Cinco estão no hospital de São João (Porto), dois no hospital Curry Cabral (Lisboa) e um no hospital Dona Estefânia (Lisboa).