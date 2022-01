Ómicron responsável por 93,2% das infeções em Portugal

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A variante ómicron do coronavírus SARS-CoV-2 é responsável por 93,2% das infeções em Portugal, em consequência de um "crescimento galopante" em dezembro, que foi mais acelerado em Lisboa e Vale do Tejo.

"Desde 6 de dezembro, tem-se verificado um elevado crescimento na proporção de casos prováveis da variante ómicron, tendo atingido uma proporção estimada de 93,2% no dia 10 de janeiro", refere o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2.

Em 3 de janeiro, a ómicron tinha já atingido uma frequência de 89,6% dos casos de infeções registadas no país.

Segundo o instituto que monitoriza a evolução deste coronavírus em Portugal, o "aumento abrupto de circulação comunitária" da ómicron tem paralelo com o cenário observado em países como o Reino Unido e a Dinamarca.

De acordo com o INSA, esta variante foi detetada pela primeira vez em Portugal na semana de 22 a 28 de novembro, tendo registado um "crescimento galopante de circulação durante o mês de dezembro".

"Os dados de sequenciação mostram ainda uma considerável heterogeneidade em termos regionais", indicando que o número e o momento das introduções, bem como o início da circulação comunitária mais abrangente, ocorreu deforma distinta nas várias regiões do país.

"De facto, a circulação comunitária da variante ómicron ocorreu precocemente e de forma mais intensa na região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo-se tornado dominante cerca de uma a duas semanas mais cedo do que nas restantes regiões", adiantou o relatório.

PUB

Relativamente à Delta, variante que foi a predominante em Portugal durante vários meses, "tem vindo a diminuir a sua frequência relativa desde a semana de 22 a 28 de novembro em resultado do aumento abrupto de circulação da variante ómicron.

"De entre as várias sublinhagens da variante delta ainda em circulação, destaca-se a linhagem AY.4.2, a qual, na semana de 27 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, mantinha ainda uma circulação considerável no Algarve", avançou ainda o INSA.

No âmbito da monitorização contínua da diversidade genética do SARS-CoV-2, têm sido analisadas uma média de 527 sequências por semana desde o início de junho de 2021.

Estas sequências foram obtidas de amostras colhidas aleatoriamente em laboratórios distribuídos pelos 18 distritos de Portugal continental e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, abrangendo uma média de 132 concelhos por semana.