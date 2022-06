OMS admite que vírus Monkeypox pode estar em circulação há meses

O líder da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu esta quarta-feira em conferência de imprensa que as "investigações ainda estão em curso mas que o súbito aparecimento do vírus Monkeypox em muitos países ao mesmo tempo sugere que pode ter havido transmissão não detetada por algum tempo".

Em Portugal já foram diagnosticados hoje mais 19 casos, elevando para 119 o total de doentes.

A principal especialista em varíola da agência de saúde da Organização das Nações Unidas, Rosamund Lewis, citada pelas agências internacionais, assumiu que o aparecimento de mais de 500 casos por diversos países onde a doença nunca tinha sido detetada antes "é claramente um motivo de preocupação e sugere transmissão não detetada por um tempo".

"Não sabemos se são semanas, meses ou possivelmente alguns anos", disse Rosamund Lewis, admitindo que os investigadores "realmente não sabem se é tarde demais para conter". O primeiro caso, recorde-se, foi detetado no Reino Unido a 7 de maio.

A OMS, insistiu Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu aos países para reforçarem a vigilância e trabalharem em conjunto para evitarem a propagação.

De acordo com o comunicado de hoje da Direção Geral de Saúde (DGS) os 119 doentes são homens, entre os 20 e 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Todos os casos mantêm-se "em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis". A maioria são da região de Lisboa e Vale do Tejo mas também há casos no Norte e no Algarve.