OMS vai ter escritório dedicado à tecnologia e robótica no Porto

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai instalar na cidade do Porto o primeiro escritório dedicado à Tecnologia, Robótica e Empreendedorismo em Saúde. Entre os projetos a desenvolver, está a criação de unidades móveis com tecnologia de ponta para fazer cirurgia remota em locais de difícil acesso.

O compromisso foi formalizado, esta terça-feira, em Copenhaga, pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e pelo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo.

O novo escritório da OMS vai ocupar um espaço nas futuras instalações da Direção- Executiva do SNS, no antigo edifício da Direção Regional de Economia do Norto, em Ramalde, por forma a aproveitar as sinergias entre as duas instituições, informou o Ministério da Saúde,

Em comunicado, a tutela salienta que "a criação deste escritório em Portugal representa um passo importante na ação da OMS a nível internacional, e de um modo especial na região europeia", porque a implementação de tecnologias de saúde, acompanhada de programas de literacia digital, "contribuirá de um modo decisivo para a modernização dos serviços de saúde, garantindo acesso a cuidados de saúde mais inovadores que respondam às necessidades da população, especialmente dos mais vulneráveis".

Para o acordo, acrescenta o Ministério da Saúde, contribuíram as vantagens estratégicas de Portugal e a vocação empreendedora e inovadora do país, objeto de diálogo ao longo dos últimos meses com a OMS/ Europa.

"O Serviço Nacional de Saúde apresenta hoje, a nível internacional, um dos maiores índices de digitalização, registando-se uma enorme aprovação e adesão dos cidadãos ao registo eletrónico e aos diversos serviços digitais de saúde", salienta.

O comunicado acrescenta que vai ser constituído um grupo de trabalho para definir os detalhes infraestruturais e de financiamento, assim como a data de abertura do escritório da OMS no Porto.

Na Dinamarca, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reiterou junto do diretor Regional da OMS "o empenho nacional em torno da edificação de políticas de acesso e promoção da saúde robustas a nível europeu, bem como a visão estratégica do SNS, que elege como um dos eixos prioritários o investimento na transformação tecnológica do sistema público de saúde português".

Exemplos desse potencial, refere o comunicado da tutela, incluem o desenvolvimento de unidades de saúde móveis, equipadas com robótica e equipamentos de ponta, que permitam prestar cuidados de saúde diferenciados, como cirurgia remota, em locais de difícil acesso e/ ou junto de cidadãos com problemas de mobilidade.

"A Direção Executiva do SNS manifestou-se igualmente empenhada em aprofundar o potencial das tecnologias de saúde, incluindo a robótica, para melhorar a eficácia, a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços de saúde junto das populações, centralizado cada vez mais as respostas dos serviços nas pessoas e promovendo a integração e a equidade no acesso aos cuidados", pode ler-se na nota.

Neste encontro, que abordou ainda temas como o acesso ao medicamento, a segurança do doente e a participação nacional no Programa da OMS para as Emergências em Saúde, foram dados também os primeiros passos na preparação da nova Estratégia de Cooperação Nacional, o instrumento que orienta a ação da Organização Mundial de Saúde nos Estados-Membros, que sucederá ao atual acordo de colaboração bienal (BCA Biennial Collaborative Agreement) entre Portugal e a agência das Nações Unidas para a Saúde, refere o documento.