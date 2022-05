Oncologia lidera maioria dos ensaios clínicos em Portugal

As doenças oncológicas representam 50% dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano feitos em Portugal, seguidas pelo HIV-SIDA. Os dados do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento, a quem cabe autorizar a realização dos ensaios, revelam que nos hospitais, mesmo com a pandemia, a investigação continuou.

Em 2020, foram submetidos 187 pedidos e autorizados 155 ensaios. No ano seguinte, em 2021, foram apresentados 175 pedidos, tendo sido autorizados 144. Até março, o Infarmed recebeu 48 pedidos e autorizou 39 (81,2%),mas o tempo médio de decisão aumentou para 44 dias úteis.

Desde 2006, o ano em que o Infarmed disponibiliza os primeiros números sobre o tema, os ensaios realizados não param de crescer. A indústria farmacêutica (que usa os ensaios para fins comerciais) é responsável pela grande maioria das iniciativas.