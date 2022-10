Onda de calor deixa Espanha com 33 graus. Em Portugal, ainda é verão no Alentejo

Rita Salcedas Hoje às 12:07 Facebook

As temperaturas vão estar mais altas nos próximos dias, sobretudo no interior alentejano, onde se preveem máximas de até 28 graus. O resto do país não será atingido pela onda de calor que está a afetar partes de Espanha e França na última semana de outubro.

As temperaturas para Portugal continental nos próximos dias estão "ligeiramente acima da média, principalmente na região sul", informou ao JN o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Num modo geral, os valores estão um, dois, três graus acima da média. Amanhã, prevê-se uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, entre um e três graus", acrescentou o serviço nacional meteorológico, detalhando que os locais onde a temperatura vai estar mais elevada são os do interior do Alentejo, onde se preveem valores que variam entre os 25 e 28 graus.

Embora as temperaturas máximas estejam acima da média até ao final da semana, "não estão a contribuir para uma onda de calor, exceto no interior da região sul, onde, de facto, as temperaturas estão acima cerca de três a cinco, seis graus", ressalvou o IPMA. "Isto significa que, em algumas estações, os valores poderão estar a contribuir para onda de calor. Mas não quer dizer que se vá verificar uma onda de calor, até porque prevê-se que, a partir do final do mês, haja uma pequena descida dos valores da temperatura máxima. Não se prevê uma onda de calor", reiterou.

Onda de calor na Europa Ocidental

Sul de Espanha e França com 30 graus

Na vizinha Espanha, as previsões são mais inquietantes: uma onda térmica que afetará parte da Europa Ocidental fará elevar as temperaturas máximas até aos 33 graus Celsius no sul do país, que deverá esperar noites tropicais às portas de novembro com os termómetros a chegarem aos 20 graus, estima a Agência Estatal de Meteorologia, que atribui as temperaturas "inusitadamente altas" a ventos quentes vindos do sul.

O fenómeno também deve atingir o sudoeste do território francês, onde se esperam máximas de até 30 graus. A agência de meteorologia francesa estima 29 graus para Toulouse e 30 para Marignane, nos próximos dias, acima dos valores normais para a época.