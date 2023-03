Onda de greves aperta cerco ao Governo

Educação, CP e justiça são os setores mais atingidos. Médicos mantêm paralisação deste mês após acordo falhado com Executivo, que quer subir idade nas urgências para os 60 anos.

As greves vieram para ficar, apertando o cerco ao Governo de maioria absoluta. As escolas e a CP, que volta a parar dia 10, são as mais afetadas, mas outros setores estão em força nesta onda de protesto, como os funcionários judiciais, até 15 de abril. Os médicos estão em greve a 8 e 9 deste mês, após terem sido surpreendidos com a proposta do Governo para fazerem urgências até aos 60 anos. Dia 16, é a vez dos enfermeiros de hospitais privados.

Ainda este mês, o Governo do PS enfrentará outra greve geral da Função Pública, anunciada pela Frente Comum para dia 17, exigindo aumentos salariais imediatos, valorização de carreiras e serviços públicos.