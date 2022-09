ONG ambientais satisfeitas com estudo de mais localizações para o aeroporto

JN/Agências Hoje às 20:45 Facebook

Organizações não governamentais (ONG) ambientais afirmaram esta sexta-feira alinhar com a perspetiva do Governo de "olhar para um conjunto de localizações" para o novo aeroporto regional de Lisboa, além de Montijo, Alcochete e Santarém.

"[As ONG] acolhem com bastante agrado esta ideia, que não é nova e que tem vindo a ser a exigência principal das organizações, de realizar uma avaliação ambiental estratégica", disse à Lusa o presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, que falou também em nome de outros organismos.

Francisco Ferreira observou que a avaliação estratégica já estaria concluída se tivesse começado há mais tempo.

"Achamos que realmente é fundamental o rigor e independência, mas também a participação no processo de decisão que se avizinha e para nós é absolutamente crucial que (...) haja um primeiro período (...) com a seleção de um conjunto de localizações que está em linha com o que o Governo diz", realçou o dirigente, alertando que "deve ser um processo aberto".

De acordo com o presidente da Zero, devem ser definidos os fatores críticos da decisão e depois estudar as localizações selecionadas.

"Acima de tudo alinhamos com esta perspetiva de olhar para um conjunto de localizações", por parte do Governo, "no quadro de uma avaliação ambiental estratégica", sublinhou.

O primeiro-ministro afirmou hoje que há convergência com o PSD sobre a metodologia para a decisão relativa ao novo aeroporto e adiantou que a futura comissão técnica estudará várias localizações, além do Montijo e Alcochete, incluindo Santarém.

Este dado foi transmitido por António Costa no final de uma reunião de cerca de 55 minutos, em São Bento, com o presidente do PSD, Luís Montenegro -- um encontro em que também estiveram presentes o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o "vice" social-democrata Miguel Pinto Luz.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro disse que há acordo com o PSD sobre a metodologia a seguir até uma decisão "definitiva" sobre a localização do novo aeroporto regional de Lisboa.

António Costa adiantou que, em breve, o Conselho de Ministros aprovará uma resolução para a criação de uma comissão técnica independente e de uma comissão de acompanhamento.

Essa comissão técnica, de acordo com o líder do executivo, não se limitará a estudar as soluções Montijo e Alcochete, admitindo igualmente hipóteses como Santarém "e outras" que essa comissão venha a considerar.