Onze dos 22 tripulantes de navio com incêndio nos Açores já estão no Faial

Onze dos 22 tripulantes do navio mercante que se incendiou esta quarta-feira ao largo do Faial, nos Açores, "já foram resgatados" e transportados para aquela ilha, "sem necessitarem de assistência médica", disse à Lusa fonte da Marinha Portuguesa.

Aqueles tripulantes foram já "recolhidos através de um helicóptero EH 101 da Força Aérea Portuguesa" e o mesmo transporte está a "recolher os restantes 11" tripulantes, atualmente "a bordo de um navio mercante que está no local a prestar auxílio" na operação, indicou fonte da Marinha.

O navio mercante com 22 pessoas a bordo transportava automóveis, quando esta manhã emitiu o alerta por ter "fogo ativo no porão de carga", informou a Marinha Portuguesa.

O "Felicity Ace", "com bandeira do Panamá" seguia com "22 pessoas a bordo" e navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 km) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, quando foi dado o alerta.

Quanto ao incêndio, a fonte da Marinha ouvida pela Lusa não soube dar informações.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), está a coordenar o resgate dos tripulantes do navio mercante "Felicity Ace".

A operação de resgate "envolve diversos meios, nomeadamente o navio patrulha oceânico da Marinha NRP Setúbal e de quatro navios mercantes que navegam na área", segundo indicou a Marinha num comunicado inicial.

Foram também ativados meios da Força Aérea Portuguesa.