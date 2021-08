Internamentos em queda em dia com mais 2118 casos e 11 mortes

Maria Campos Hoje às 14:02 Facebook

Portugal regista, esta terça-feira, mais 2118 casos de covid-19 e 11 óbitos associados à doença. Internamentos em queda.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o Norte é a região que regista mais infeções novas, com mais 775. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 727), Centro (265), Algarve (174), Alentejo (131), Madeira (43) e Açores (três).

Ao contrário de segunda-feira, o boletim indica que, esta terça-feira, há menos pacientes internados em enfermarias - menos 24. Em relação às unidades de cuidados intensivos, há agora menos dez camas ocupadas.

Há ainda a lamentar, tal como ontem, mais 11 mortes associadas à doença. Os óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (quatro), Norte, Centro e Alentejo (dois em cada uma das regiões) e no Algarve (um).

As vítimas mortais são três homens - um com entre 60 e 69 anos, um na faixa etária entre os 70 e 79 anos e um com mais de 80 anos - e oito mulheres - seis com entre 70 e 79 anos e duas com mais de 80 anos.

Se formos comparar esta terça-feira com a terça-feira passada, 10 de agosto, há uma diminuição de novos casos: na semana passada foram registadas 2232 novas infeções - mais 114 do que hoje. Também há uma diminuição de seis óbitos - na semana passada, houve 17 mortes pela doença.

Em relação aos pacientes internados, em ambos os dias houve uma diminuição de doentes - menos 28 na semana passada e menos 24 esta terça-feira. Já a diminuição nos cuidados intensivos é maior esta semana: na terça-feira passada, saíram destas unidades três pacientes, enquanto hoje saíram dez.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, já ficaram infetadas 1 006 588 pessoas com o coronavírus SARS-CoV-2 e 17 584 morreram com a doença covid-19. Há mais 3666 recuperados, num total de 945 259. O boletim nota ainda que há menos 1559 casos ativos, num total de 53745, e menos 1310 contactos em vigilância, num total de 52128.