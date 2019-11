Operação da GNR registou 10 mortos e 24 feridos graves em quatro dias

Lusa Hoje às 07:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez pessoas morreram e 24 ficaram gravemente feridas em acidentes rodoviários durante os quatro dias da Operação Todos os Santos, que a GNR desenvolveu desde quinta-feira até domingo, segundo dados provisórios da corporação.

De acordo com os balanços diários disponibilizados no "site" da GNR, entre sexta-feira e o final do dia de domingo ocorreram mais de mil acidentes rodoviários em território nacional, que provocaram 10 mortos, 24 feridos graves e 341 feridos leves.

A GNR intensificou o patrulhamento nas estradas com maior tráfego no período de 31 de outubro a 3 de novembro, durante a Operação Todos os Santos.

A operação, que pretendeu "apoiar os utentes das vias e reduzir situações que configurem comportamentos de risco" no fim de semana prolongado, mobilizou os Comandos Territoriais e a Unidade Nacional de Trânsito.