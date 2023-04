"Operação Páscoa 2023" da GNR termina com mais 12 mortos face ao ano passado

Diana Morais Ferreira Hoje às 13:06 Facebook

A operação de fiscalização rodoviária levada a cabo pelo GNR entre os dias 3 e 11 de abril registou 15 vítimas mortais e 1816 acidentes. São mais 12 mortos e quase mais mil acidentes face aos números da "Operação Páscoa 2022".

O balanço da operação realizada pela​​​​​​ GNR, durante o período da Páscoa, dá conta de que os números de acidentes e mortes nas estradas portuguesas subiram este ano. No total a "Operação Páscoa 2023" contabilizou 1816 sinistros, dos quais resultaram 15 vítimas mortais, 45 feridos graves e 560 feridos leves em nove dias. Em comparação com a operação do ano passado, que teve apenas cinco dias (de 14 a 18 de abril), os números aumentaram: em 2022 registaram-se 850 acidentes, resultando em três mortos e 28 feridos graves.

Contactada pelo JN, fonte oficial da GNR afirma que ainda não se pode pronunciar sobre o aumento de mortos e acidentes nas estradas portuguesas, uma vez que as causas ainda estão a ser investigadas.

A operação decorreu entre 3 e 11 de abril embora o período de maior patrulhamento tenha sido a partir de dia 6. Durante a operação foram fiscalizados 58 808 condutores, sendo que 349 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro e 208 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

Segundo o comunicado emitido pela GNR esta quarta-feira, foram ainda contabilizadas "4 724 contraordenação por excesso de velocidade, 1 152 por falta de inspeção periódica, 551 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 502 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 414 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 395 por utilização indevida do telemóvel durante a condução".