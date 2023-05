Operação Vórtex: Deputado Pinto Moreira vai retomar mandato

JN/Agências Hoje às 14:29 Facebook

O deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira informou o parlamento que pretende retomar o seu mandato de deputado, suspenso desde 29 de março a seu pedido depois de ter sido constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex.

Alexandra Leitão, presidente da Comissão da Transparência, confirmou à agência Lusa o pedido de Joaquim Pinto Moreira, que foi avançado pela CNN Portugal.

De acordo com a deputada do PS, o pedido já deu entrada na comissão e será transmitido na próxima reunião, na terça-feira, não sendo necessário qualquer parecer ou votação para esta retoma de mandato.

A Assembleia da República tinha aprovado em 29 de março a suspensão do mandato do deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira.

O deputado, eleito pelo círculo do Porto, pediu a suspensão do mandato "por período não inferior a 30 dias e até ao máximo de seis meses" (o máximo permitido por legislatura), invocando "motivos ponderosos de natureza pessoal".