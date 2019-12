Operário em estado grave após cair de andaime em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 18:19 Facebook

Um operário da construção civil, de 64 anos, caiu do andaime de um edifício em obras, esta sexta-feira, junto ao Largo de São Carlos, no Chiado, em Lisboa.

A vítima, que sofreu ferimentos graves na queda, esteve uma hora à espera do INEM, avança uma funcionária de um restaurante da zona. Depois de o INEM chegar, os operacionais terão demorado ainda quase uma outra hora a retirar o homem do edifício, garante a mesma trabalhadora.

A queda ocorreu por volta das 13.35 horas, no número 28 da Rua do Capelo, do terceiro para o segundo piso de andaimes, num prédio em reabilitação para fins de habitação e comércio. O homem estaria a colocar chapas e, segundo a funcionária de um restaurante na mesma rua, este seria um dos últimos trabalhos realizados pelo operário da construção civil antes de se reformar. A vítima foi estabilizada no local e retirada através de uma autoescada para não agravar os ferimentos.

O homem foi de seguida encaminhado para o Hospital de São José. No local estiveram os Sapadores dos Bombeiros de Lisboa, os Bombeiros do Beato e uma viatura médica informou o gabinete de comunicação do INEM ao JN. No total, estiveram no local onze operacionais, avançaram ainda os Bombeiros de Lisboa.