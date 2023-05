Oposição aperta o cerco a Costa sobre as secretas

A Oposição promete fazer o cerco a António Costa, no plenário desta quarta-feira, quando continuam por esclarecer a atuação das secretas na recuperação de um computador do Ministério das Infraestruturas e as alegadas contradições entre governantes. Os partidos insistem em pedir esclarecimentos do primeiro-ministro na comissão de inquérito à TAP. E o Chega requereu as comunicações feitas na noite dos incidentes por desconfiar que Costa disse a João Galamba para chamar o Serviço de Informações de Segurança (SIS).

Foi o próprio António Costa a remeter mais explicações para o debate parlamentar desta quarta-feira, após o qual a comissão de inquérito votará os vários pedidos de esclarecimento ao primeiro-ministro e prosseguirá com as audições.

Questionado, segunda-feira, sobre o envolvimento do SIS na recuperação do computador de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do Ministério das Infraestruturas, Costa negou a existência de versões contraditórias. E reafirmou que não teve conhecimento prévio do envolvimento das secretas. "Não tive, nem tinha de ter", respondeu aos jornalistas no Parque das Nações, em Lisboa.