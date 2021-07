Oposição cerca Governo com erros de ministros e falta de apoios na crise

Carla Soares Hoje às 10:59 Facebook

Debate sobre estado da nação é hoje marcado por críticas à gestão da pandemia e polémicas de governantes e nomeações.

No debate sobre o estado da nação, o fogo cruzado terá hoje como principal alvo o Governo, sobretudo na gestão da crise pandémica, que será criticada pela Direita e pela Esquerda, e nas sucessivas polémicas com ministros. A Oposição exige dos socialistas mais apoio a famílias e empresas, que trave os despedimentos e reforce o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Aponta também o dedo aos erros dos governantes, falando de um Executivo desgastado, e às nomeações polémicas.

Ao JN, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, disse que incidirá no trabalho, com despedimentos coletivos, salários em atraso e aumento da precariedade, desde logo no turismo, na hotelaria e restauração, "duramente atingidos" pela crise. Critica "o aproveitamento da pandemia como pretexto para colocar em causa direitos e salários", apontando, como exemplo, a Altice.