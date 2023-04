Oposição critica atraso nas juntas médicas e PS fala de "taticismo"

A Oposição exigiu, esta quarta-feira, do Governo que acabe com os atrasos nas juntas médicas e na emissão de atestados de incapacidade multiusos, com uma espera que pode chegar a três anos, enquanto o PS acusou o PSD de "taticismo" por ter agendado um debate sobre esta matéria quando decorrem trabalhos na especialidade e foram aprovadas audições.

A 24 de março, foi aprovado na generalidade um projeto de lei que mantém o regime transitório para a emissão dos atestados médicos para doentes oncológicos e prorroga a validade dos mesmos para cidadãos com deficiência até que se recupere dos atrasos nas juntas médicas. A iniciativa do Livre teve o apoio do PS. A socialista Sofia Andrade, que criticou o PSD por pedir o debate, justificou ao JN que o projeto está em fase de especialidade na Comissão de Saúde. Ontem, aprovou audições aos secretários de Estado da Saúde, Assuntos Fiscais, Inclusão e Segurança Social, bem como à Entidade Reguladora da Saúde e à Direção-Geral da Saúde.

PSD pede retroativos