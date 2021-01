Oposição critica Governo mas reconhece gravidade da situação

João Vasconcelos Sousa Hoje às 16:40 Facebook

O deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, considerou, esta terça-feira, que o Governo "falhou" na preparação da resposta à evolução da pandemia no Inverno. O parlamentar admitiu que a manutenção das aulas presenciais deve ser "avaliada".

À saída da reunião com especialistas no Infarmed, em Lisboa, Baptista Leite disse que o Executivo "falhou na preparação do Inverno e no aliviar das medidas do Natal". No entanto, acrescentou que, atualmente, o "fundamental" é que o país se concentre em baixar os números da pandemia.

O social-democrata admitiu também que deve ser "avaliado" o fim das aulas presenciais "no secundário e, eventualmente, a partir do segundo ciclo". No entanto, pediu "seriedade" nesse debate e criticou a falta de condições tecnológicas para permitir o ensino à distância.

O primeiro-ministro, recorde-se, tinha revelado antes que não há consenso entre os especialistas quanto à hipótese de manter as aulas presenciais, sobretudo no caso dos alunos a partir dos 12 anos. Na semana passada, o líder do PSD, Rui Rio, tinha referido que lhe "custa" entender que as escolas não encerrem.

O PS defendeu medidas "mais restritivas de confinamento" . "Não há dúvidas da necessidade de se adotarem medidas mais restritivas de confinamento". À saída da reunião, José Luis Carneiro defendeu que todos os factores "têm que ser muito ponderados para garantir o equilíbrio para uma boa decisão" da parte do Governo.

Moisés Ferreira, do BE, considerou que o confinamento é necessário para reduzir casos, mortes e para proteger o SNS. No entanto, o bloquista acrescentou que essa não pode ser uma "medida isolada", devendo ser acompanhada pela proteção do emprego, pelos apoios aos trabalhadores e pelo auxílio à restauração e à cultura.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, informou que o partido votará novamente contra o estado de emergência, por este ser dirigido "fundamentalmente para a restrição". "Estão a tentar pôr o estado de emergência como o alfa e ómega de um problema complexo", vincou o comunista, dizendo também ser "importante" que as escolas continuem a funcionar de forma presencial.

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, anunciou que o partido irá voltar a votar a favor do estado de emergência - tinha optado pela abstenção nas últimas votações -, argumentando que este é o "último recurso" para controlar a situação.

O democrata-cristão também pediu "prudência" quanto às manutenção das aulas presenciais, pedindo que "todos os fatores de propagação sejam evitados".

Inês Sousa Real, do PAN, considerou que o confinamento "não deve ser isolado de outras medidas", nomeadamente devido ao "impacto" económico que trará. Mariana Silva, do PEV, reivindicou o reforço dos centros de saúde e defendeu as aulas presenciais, "desde que sejam tomadas as devidas precauções".

Nuno Afonso, do Chega, afirmou que o Governo está "à deriva" e que os sucessivos testes do presidente da República "descredibilizam" a testagem. João Cotrim Figueiredo, da iniciativa liberal, sublinhou a "incapacidade" do Governo e admitiu ao votar contra o novo estado de emergência.

O Governo vai decidir esta quarta-feira as medidas do novo confinamento, que deverá ter a duração de um mês. Esta terça-feira, na reunião do Infarmed, os especialistas afirmaram que o país poderá atingir os 14 mil infetados por dia dentro de duas semanas.