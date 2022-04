Orçamento do Estado prevê reforço de verbas para a descentralização

Carla Sofia Luz e Delfim Machado Hoje às 09:04 Facebook

Proposta do OE 2022 permite ao Governo reafetar os montantes entre municípios. ANMP tem dúvidas de que mecanismo seja suficiente para garantir real financiamento.

A proposta do Orçamento do Estado para este ano (OE 2022) prevê o reforço dos montantes para a descentralização, introduzindo um "mecanismo de correção das verbas transferidas para os municípios para financiar" as novas competências, em particular nas áreas da Educação e da Saúde. O Ministério da Coesão Territorial garante, em resposta ao JN, que há margem para fazer "ajustamentos" no valor a entregar às autarquias. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) considera a medida positiva, porém, tem dúvidas de que a solução introduzida no OE 2022 seja "suficiente".

Na prática, o artigo 82.º da proposta do Orçamento do Estado contempla a "atualização" das "verbas necessárias ao financiamento das competências descentralizadas" para as câmaras e para as entidades intermunicipais (áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais). E são traçados dois caminhos para essa atualização, que ficará dependente de despacho do Governo.