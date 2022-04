Orçamento entregue quarta-feira no Parlamento

Hermana Cruz Hoje às 10:54 Facebook

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 vai ser entregue esta quarta-feira, no Parlamento, confirmou o Ministério das Finanças.

No final de uma reunião com os ministros das Finanças e dos Assuntos Parlamentares, respetivamente Fernando Medina e Ana Catarina Mendes, o líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, revelou que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 seria entregue, esta quinta-feira, na Assembleia da República.

Paulo Mota Pinto antecipou ainda que a proposta de Orçamento, que prevê uma previsão em baixa do crescimento económico, deveria ser aprovada esta quarta-feira. O documento aponta ainda para um défice de 1.9, segundo os partidos que já reuniram com o Executivo, esta segunda-feira, como o PSD e o Chega.

Mas acabou corrigido pelo Ministério das Finanças, que garantiu que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 vai ser entregue na Assembleia da República esta quarta-feira e não quinta-feira.