"Orçamento para a saúde mental é muito modesto"

José Miguel Caldas de Almeida, presidente do Lisbon Institute of Global Mental Health, disse, esta quinta-feira em audição parlamentar, que o investimento do Governo para a saúde mental "não é suficiente" e que "devíamos ter um aumento" das verbas destinadas a esta área.

O psiquiatra e professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa defendeu, esta tarde de quinta-feira, que "devíamos ter um aumento do investimento na saúde mental", após a deputada do grupo parlamentar do PSD, Helga Correia, perguntar se o investimento realizado agora nesta área é suficiente para as necessidades dos portugueses.

"O nosso orçamento é muito modesto comparado a outros países europeus. Os rácios de profissionais que existem nos nossos serviços são ridículos. Colegas de outros países não percebem como conseguimos ter equipas comunitárias com dois enfermeiros quando eles têm 28", lamentou, elogiando, contudo, a vontade do Governo em "corrigir isto" com os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).