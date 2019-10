Ordem afinal não pode ouvir já médico que não detetou bebé sem olhos nem nariz

Hoje às 11:15 Facebook

Conselho Disciplinar do Sul contraria bastonário e diz que está impossibilitado de avançar com caso do bebé com malformações só com base em notícias.

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) fez chegar na sexta-feira ao Conselho Disciplinar (CD) da Região Sul um pedido para analisar o caso do bebé Rodrigo, mas por este ser baseado em notícias, o órgão disciplinar não vai analisar o caso na reunião especificamente marcada para avaliar a conduta do médico Artur Carvalho e que acontece já na terça-feira.

Na reunião, sem a presença do médico, serão analisados cinco outros processos pendentes na OM que recaem sobre o obstetra de Setúbal.