Ordem da Diocese não trava encontro com "vidente" em Famalicão

O encontro com a "vidente" Vassula Ryder no "convento" de Requião, em Famalicão, fundado por três freiras e um padre condenados por escravatura de "noviças", já começou, apesar da ordem em contrário da Arquidiocese de Braga. Depois da eucaristia e da reza do terço a "vidente" dará o seu testemunho.

Várias centenas de pessoas convidadas, entre elas alguns jovens, compareceram no encontro que está a realizar-se nas instalações da Fraternidade Cristo-Jovem, em Requião, Famalicão. Chegaram de autocarro, carros particulares e táxi.

À entrada do "convento" foram colocados cartazes alertando que a entrada é exclusiva a convidados e proibindo os participantes de filmar e fotografar. Avisam ainda que é interdita a entrada a jornalistas. Ao lado deste aviso está colocada uma informação sobre a mensagem de Vassula, uma egípcia que diz falar diretamente com Cristo, e um site onde poderão ser obtidas mais informações sobre o evento.

A Diocese de Braga, que tutela a Fraternidade Cristo-Jovem, ordenou o cancelamento do encontro porque não atribui credibilidade à "vidente", oficialmente proscrita pela Igreja em 1995. Contactada pelo JN a Diocese não quis tecer comentários à desobediência.

Apesar de insistentes pedidos não foi possível falar com o responsável pelo "convento" de Requião.