Ordem suspende aulas após suspeita de advogado ter contactado doente infetado

A Ordem dos Advogados cancelou esta quinta-feira, no Porto, as aulas de preparação do exame de acesso à profissão. Suspeitava-se que um advogado estagiário tivesse contactado com um caso confirmado de Covid-19, o que não se verificou.

Por precaução, as aulas de preparação do exame de acesso à Ordem foram suspensas. A informação foi confirmada ao JN pelo presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, Paulo Pimenta. Embora se suspeitasse que um advogado estagiário tivesse contactado com um doente infetado com coronavírus, a situação foi entretanto desmentida, sabe o JN.

Também uma conferência promovida pela Ordem dos Advogados, no Porto, e que contava com 170 pessoas, foi cancelada por precaução.

Durante esta quinta-feira foram confirmados mais três casos confirmados de coronavírus em Portugal, totalizando nove doentes infetados até ao momento.